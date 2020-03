Lähte koroonasümptomitega elanike seisund pole hullemaks läinud, inimesed on hakanud endal ise grippi diagnoosima

Ühtegi teist ametlikku koroonadiagnoosi Lähte kandis seni registreeritud pole. Kiirabi keeldus koroonatestide tegemisest ülejäänud haigete puhul, olles põhjendanud seda sellega, et ükski haigestunutest ei kuulu riskirühma ega ole ka raskelt haige.

Täna hommikul ütles Lähte ühisgümnaasiumi direktori Üllar Loksi sõnul pole talle antud teada, et rohkem inimesi oleks haigestunud, küll aga tunnevad järjest rohkemad koroonasümptomitega inimesed ennast paremini. «Mitmed on öelnud, et vast oli neil hoopis mingit sorti gripp, mis hakkab nüüd üle minema, aga kuna teste teha ei saa, siis keegi ei teagi täpselt,» ütles Loks. «Eks inimesed oma peaga diagnoosivad.»

Tartu kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee sõnul elavad potentsiaalselt nakatunud lapsed ja noored elavad viirushaiguse kergelt üle ning seepärast pole vahet, kas nad on haigestunud koroonasse või mõnda muusse sarnaste sümptomitega viirushaigusesse. «Kodus peavad nad püsima nagunii,» lisas Kõrgvee.

Loks on suhelnud ka koroonadiagnoosi saanud Lähte kooliga seotud inimesega. «Mulle ütles ta, et ta on topelpositiivne. Koroonatest oli positiivne, aga väga hea on ka tema enesetunne,» edastas direktor.

Lähte kooli e-õppekeskkonnas Stuudium käib arutelu selle üle, kas kooliperele anti koroona kooli jõudmisest piisavalt ruttu teada.​ Direktor on seisukohal, et ükski inimene ei ole oma haiguses süüdi, kui ta seda vältida ei tea ning et kool ei saanud teada, et möödunud nädalal kooliruumides koroonasse nakatunud inimene viibis, kui test tehti alles laupäeval.