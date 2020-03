Ukraina-Poola piiril lõksus olnud eestlased magasid öösel Valgevenes autos ja peaks lähiajal koju jõudma

Pärast Ukraina-Poola piiril kahe piiripunkti vahel passimist said tartlased diplomaatide töö tulemusena tagasi pöörduda Ukrainasse ning siirdusid Kiievisse, et seal Valgevene lühiviisa vormistada ning ringiga koju sõita.

Tartu Postimees suhtles täna ühe lõksus viibinud eestlase naisega. Too teatas, et mehed on nüüdseks Lätis ning peaks umbes kolme tunni pärast koju saabuma. Et reisiväsimus oli suur, magasid mehed öösel mõne tunni Valgevenes.