Jaan Kivistik: kuidas kaitsta eesti keelt võõrkeelte eest?

Spordiürituste jälgijana ja kunagi ka spordi toetajana algan võõrsõnade kasutamise loetelu spordiartiklitest tuntud mõistega play off, mis teatavasti on võistluse finaalseeria. Kuid play off ei tarvitse näidata, millises seisus võistleja või võistkond parasjagu on ja mitu vastast tuleks enne finaali saamist veel alistada. On ju näiteks kaheksandik-, veerand- ja poolfinaalid.