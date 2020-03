Vambola Paavo: eriolukorras elagem terve mõistuse järgi

Kurb, aga pisut ka naljakas on see kõik. Eelmisel nädalal tulin autoga Riiast ja Valga piiripunktis ulatas politsei mulle flaieri tekstiga, kuidas käituda koroona puhul. Korravalvuritel puudusid riigipiiril näo ees maskid. Selle asemel, et mingeid paberitükke laiali jagada, võinuks ehk autos olijatele hoopis maskid ulatada. Kasu olnuks suurem. Riigil vist puudub reserv eriolukordadeks.

Õnneks on maakonnaliinidel nüüdsest keelatud esiuksest siseneda ja valideerimist ei toimu. Esiuksest sisenemist pole ka Tartu linnaliinibussidel. Paraku on see vähene abi, sest ühissõidukites on inimesed ninapidi koos ja pisikud altid levima. Vist tasuks kõigil mõelda juhtide tervisele.

Ükski kriis ei kesta ju igavesti, alati on alguses tõusufaas, siis haripunkt ja algab langus.

Mõni agar kodanik peab aga ometigi juhi juurde trügima ja pahameelt avaldama, et miks tema küll eest uksest sisse ei saa.

Ülikooli kliinikum ja sealsed tublid arstid on kõige pädevamad ütlema, kus on ohtlik viibida ja kus mitte. Rohkem tuleb usaldada professor Irja Lutsarit ja ülikooli kliinikumi ravijuhte. Pädevat infot on ka eriala- ja perearstidel.

Õigus on doktor Adik Levinil, kui ta ütleb, et meil kõigil tuleb rahuneda ja hüsteeriahoog maha võtta. Teame, et inimkonna ajaloos on olnud palju hullemaid aegu kui praegune. Inimkond on üle elanud koolerad, katkud, soetõved. Tõsi, mõni haiguspuhang viib ka arvukalt inimesi hauda. Tavalisse grippi on haigestunud ja maailmas surnud igal aastal kümneid tuhandeid inimesi.

Selge on aga see, et viirustest tuleb rääkida, sest see ongi profülaktika esimene samm, ent samas ei tohi külvata alusetut paanikat. Tuleks usaldada terviseametit ja arste. Isiklikus plaanis on kõige alus aga hügieen ja käte regulaarne pesemine.

Viirusevastases võitluses tuleks aga mu meelest tõsiselt mõelda, kas kõik väljapakutud piirangud on vältimatud ja hädavajalikud. Selgitan. Näiteks kaubakeskuste totaalse sulgemisega teeme karuteene eraettevõtlusele. Ehk tasub enne üheksa korda mõelda, kui hurraaga midagi ära keelame.