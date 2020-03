Eesti rahvaluule arhiiv kogub koroonapärimust

13. märtsil tehtud postitusele FB kontol oli seisuga 17. märts kell 18.30 vastajaid 40. Väga paljud on saatnud pildilisi nalju. Seni värskeim saadetis oli nimetatud ajal Helin Leenult: «Tädi Hiiumaalt saatis väärt nõuande: «Kuidas kaitsta koroonasse nakatumise eest? Hommikul 2 küüslaugu küünt, lõuna ajal 2 küünt, õhtul veel 2 küünt. Nii jätkata seni, kuni püsib viirusesse nakatumise oht. Haige on nakkusohtlik 2 meetri raadiuses. Küüslaugu söömine tekitab sinu ümber privaattsooni. Sinu lähedusse ei soovi keegi tulla!!! Jõudu küüslaugu söömisel!»»

Rahvaluule arhiivi üleskutse juures on foto Ülendi ebajumala ehk «äbajumala» tüvest. See on üles võetud 1939. aastal Ülendi külas Hiiumaal (pildistanud Enda Ennist, ERA, foto 1632). Vanale pärnale ohverdati ning seal raviti paiseid ja teisi haigusi. Pärimuse järgi on tüvi selle pärast krobeline, et võttis inimeste hädad oma külge.