Ihaste sillalt linna poole vaadates on näha, kuidas üle kallaste tõusnud Emajõgi on lähedal asuvad põllud hõivanud.

Tänavune soe talv on olnud üsna sademeterohke: palju on sadanud vihma ja pisut ka lund. Tänu rohketele sademetele on pinnas vett täis ega võta rohkem vastu, ka veekogud on vett täis.