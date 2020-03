Kohatasu kaotamine lasteaias maksab Tartule 700 000 eurot

Kuigi praegu käib lasteaedades imevähe mudilasi, tuleb omavalitsustel tasuda lasteaedade kommunaalkulude eest ja maksta ka töötajate palgad. Kohatasust vabastamine haukab Tartu linna eelarvest 700 000 eurot.

«See on linnale väga kallis otsus, aga me ei saa paluda lapsevanematelt, et jätke oma laps koju, kuid raha kasseerime teilt endist viisi,» ütles Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave.

Kõik ei tööta

Eile oli Tartus linna- ja eralasteaedades ning -hoidudes veidi alla 190 lapse. Tavaolukorras käib Tartu lasteaedades ligi 6000 last.

«On hea meel, et lapsevanemad on järginud linna üleskutset võimaluse korral last mitte lasteaeda või hoidu saata,» märkis Raave.

Osa Tartu linna lasteaedasid on siiski ka viiruse leviku pärast suletud. Esmaspäevast ei tööta Ilmatsalu lasteaed. Raave selgitas, et üks Ilmatsalu lasteaia töötaja oli lähikontaktis viirusekandjaga.

Samuti on suletud Karoliine lasteaia Tähe 4 hoones asuvad kuus rühma, sest seal tuvastati ühe lapsevanema kokkupuude viirusekandjaga. Tartus tegutsevatest eralasteaedadest ja -hoidudest on linnavalitsusele teadaolevalt suletud Lõuna TERA, Väike Pauliine, katoliku hariduskeskuse lasteaed ning päris paljud eralastehoiud.

Mõnes lasteaias on suletud osa rühmi. Direktorite otsusel oli eile ametlikult suletud üks rühm Krõllis, kaks rühma Tähtvere lasteaias ja kaks rühma Kivikeses. «Lasteaedade direktorid hindavad iga päev olukorda ja need andmed võivad iga päev muutuda,» lisas Raave.

Ööpäevane lastehoid

Eile hommikul saatis haridus- ja teadusministeerium välja uued suunised lasteaedadele. «Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja -hoiud oleks avatud nii palju kui hädavajalik ning nii vähe kui võimalik,» seisab ministeeriumi kirjalikus teates.

Üks kõige olulisem muudatus on asjaolu, et hiljemalt reedeks, 20. märtsiks peab igal omavalitsusel olema ööpäevaringse lastehoiu võimalus. Eriolukorras on selline lastehoid vajalik näiteks politsei, pääste, meditsiini ja teistel elutähtsatel töökohtadel töötavatele vanematele.