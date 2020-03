Terviseameti kodulehel seisab: «Täname kõiki ettevõtjaid, kes on pakkunud oma abi kaitsevahendite tootmisel.

Praeguseks on laekunud üle saja abipakkumise, võtame neid kõiki arvesse ja vajadusel võtame ühendust, et detaile täpsustada. Suur aitäh ja kummardus heatahtlikele eestimaalastele!»

Esmaspäeval Tartu Postimehes ilmunud lugu «Arstid on suures mures, et kaitsevahendeid napib» pani väga palju ettevõtjaid mõtlema selle peale, et nad saavad ja tahavad aidata.