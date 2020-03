Tartus kaob pooleteiseks kuuks lasteaia kohatasu

«Arvestades seda, et eriolukord põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, otsustasime alates tänasest kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasu mitte nõuda. See puudutab kõiki lapsi: nii neid, kes käivad lasteaias, kui ka neid, keda kohal pole,» põhjendas Tartu linnapea Urmas Klaas kohatasu ajutist kaotamist.

Et märtsi arved on juba väljastatud, kajastub märtsi kahe nädala summa ettemaksuna järgmistel arvetel. Aprillis esitatavatel arvetel kohatasu maksumust ei ole, kuid kohta kasutanud laste arvetele lisatakse toidukulu.

Ööpäevaringne lasteaed

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets sõnas eilsel pressikonverentsil, et lasteaiad peavad ka eriolukorras tööd jätkama. «Lasteaiad on eesliinil. Lasteaedades töötavad inimesed peavad kindlustama, et lapsed oleksid hoitud, sest mõned inimesed ei saa ka eriolukorras koduseks jääda,» sõnas kantsler.

Samas rõhutas ta, et riskirühma kuuluvad lasteaiatöötajad peaksid võimaluse korral kodus viibima.

Alates eilsest töötabki Tartu linnas ööpäev läbi hoiurühmadega lasteaed, Maarjamõisa lasteaed. See asub elutähtsaid teenuseid pakkuvate asutuste ehk Tartu ülikooli kliinikumi ja Lõuna-Eesti prefektuuri läheduses.

Linnapea sõnul on oluline tagada lasteaia- ja lastehoiuteenus kõigile peredele, kes seda vajavad. «Ilmselgelt vajavad meilt teenust pered, kus vanemad on seotud elutähtsate teenuste osutamisega, näiteks meditsiini-, pääste- ja politseitöötajate lapsed,» selgitas Klaas.

Tartu linnavalitsuse haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe lisas, et praegu käib lasteaedades ääretult vähe mudilasi. «Oleme lapsevanematelt palunud, et kel vähegi võimalik, jätta laps koju. Paljud vanemad on käitunud vastutustundlikult,» sõnas Kreegimäe.

Tartu lasteaedade direktorid on lasteaiatööd kohapeal ümber korraldanud ja avanud valverühmi. «Praegu on valverühma korraldamise suutlikkus igas linna lasteaias,» kinnitas Kreegimäe.

Lasteaedades toitlustamisel lähtub linnavalitsus kujunenud olukorrast ja vajadusest.

Elva vallavalitsus otsustas, et lasteaiad jätkavad tööd, kuid lasteaedade töökorraldus muudetakse vajaduse korral ümber. Elva valla lasteaedades töötavad valverühmad. Eile oli selle omavalitsuse üheteistkümnes lasteaias kohal kokku 62 mudilast. Eilse seisuga oli teada, et täna hommikul tuuakse valla lasteaedadesse veel vähem lapsi.

Ka nohu on haigus

Elva vallavanem Toomas Järveoja rõhutas, et lapsevanemad ei tohi lasteaeda viia haigeid lapsi, olgu selleks haiguseks kas või väike, tähtsusetuna tunduv nohu. Lasteaeda ei soovitata viia ka neid lapsi, kelle peres on haigeid. Samuti peavad koju jääma välisreisilt tulnud lapsed ning mudilased, kelle lähikondsed on nakatunud koroonaviirusega või neil on olnud teadaloevalt lähikontakt nakatunuga. Lapsi ei tohi viia ka vanavanemate või riskirühma kuuluvate inimeste juurde hoiule.

Ka Tartu valla lasteaedades on avatud vaid valverühmad. Ennetava meetmena sulges vallavalitsus ajutiselt Lähte lasteaia Kiisupere ja Maarja-Magdaleena lasteaia.

Jõgeva linna lasteaedades ja ka Jõgeva valla teistes lasteaedades ei ole tööd ümber korraldatud, ka valverühmi pole tööle pandud. «Vanemad, kes lapsi koju jätta ei saa või ei soovi, saavad nad lasteaeda tuua. Ka laste toitlustamine on tagatud,» vahendas valla kriisikomisjoni seisukohta Jõgeva vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Riina Mägi.