Vältimatu hambaravi korral tuleb pöörduda Maarjamõisa

OÜ Ooris hambaarst Janne Unt selgitas, et kategoorilist keeldu ei ole sõnastatud, kuid hambaarstid lähtuvad soovitusest plaaniline ravitöö nakkusohu vältimiseks peatada.

Töö kahes vahetuses

Tartu Raekoja platsi hambakliinikus on töö peatatud esialgu märtsi lõpuni ja uksel õpetab silt, et pöörduda tuleks Puusepa 8.

«Meil on arstid seal kahes vahetuses tööl. Seal on kaks kabinetti, arstid valves, vastavalt kaitstud,» selgitas stomatoloogiakliiniku juhataja Taavo Seedre. «Inimesel, kes tuleb vältimatusse abisse, peab olema häda tõsine. Niisugust asja, et plomm tuli välja, või midagi sellist me ei taha. Plomm tuli välja, kild tuli ära, natuke valutab – see ei ole tõsine häda.»

Seedre selgitas, et isegi kui hambaarstid kasutaksid kõiki võimalikke enesekaitsevahendeid, ootab ees ikkagi hullumaja. Probleem on selles, et hambaarstide tavalised enesekaitsevahendid aitavad mittepiisknakkuse ehk C-hepatiidi, B-hepatiidi või HIVi vastu, aga piisknakkuse korral aitab see mask, mida kannab arst, umbes 15 minutit.

Hambaarstid muudab kõrgesti ohustatuks tõsiasi, et nemad on patsiendiga alla poolemeetrises kontaktis, ütles stomatoloogikliiniku juht Taavo Seedre.

«Meil pole ka vedelikukindlaid rõivaid ning iga patsiendi järel tuleks teha põhjalik kabineti puhastus. Kui võtame arvesse, et ooteruumis ootab koos mitu patsienti, siis plaaniline ravi ei tule kõne alla,» selgitas Seedre. «Arstilt patsiendile üle kanduv nakkus on üks põhilisemaid, millega peame võitlema. Arst, kui ta töötab ilma adekvaatsete kaitsevahenditeta, saab selle nakkuse niikuinii ja siis hakkab ta seda edasi kandma oma patsientidele, ning seda jama tuleb vältida.»

Suur risk

Hambaarstid muudab eriti ohustatuks tõsiasi, et nemad on patsiendiga alla poolemeetrises kontaktis, nende nakatumise tõenosus on nii suur, et seda välistada ei ole peaaegu võimalik, lisas Seedre.

Kuid kui patsiendil on viirus tuvastatud, pannakse arstid skafandrisse.

Hambaarst Björn Puna ütles, et praeguses olukorras on väga palju ebaselgust, millal saab uuesti tööd tegema hakata. Kui paus läheb väga pikaks, tõusevad päevakorrale ka majandusküsimused, kas või see, kuidas rent makstud saab. Millal saab kalendrisse patsientidele uusi vastuvõtte kavandada, pole aga sugugi selge.