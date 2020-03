Kätlin Konstabel: viiruseaja eksamiküsimused

Uue koroonaviiruse puhanguga kaasnevad meie kõigi jaoks igapäevaelu puudutavad suured muutused. Nii suurtele kui ka väikestele jagatakse palju soovitusi, milline käitumine on mõistlik, aga kõik need soovitused põhinevad eeldusel, et inimene tegelikult juba oskab või vähemalt teab, et harjumuste muutmine on lihtne. Nii see aga sugugi pole.

Kes pole varem kodukontoris töötanud, võib nüüd tunda end päris abitult. Pered, kus pole varem lastega koos õpitud ja ühiselt lauamänge või metsamatku ette võttes lustitud, peavad avastama tundmatut maad.

Võiks aga mõelda, et vajadus tulla toime viiruse endaga, sellega kaasneva pinge ja eluoluliste proovikividega on otsekui eksam, omaette eluoskuste test. Selline, kus proovile pannakse need oi kui paljud teadmised ja oskused, millest paljude vajadust on meile varem korduvalt rõhutatud, aga mida me võibolla kuigi tõsiselt pole võtnud. Nüüd peame seda tegema.

Alustame kehalisest tervisest ja heast füüsilisest toonusest. Viirusele on teadagi kättesaadavamad nõrga immuunsüsteemiga inimesed. Nendel, kes on tervislikke eluviise järginud, õigesti toitunud, küllalt maganud ja end karastanud, on lootust kergemini pääseda. Ilmselt pole veel jõutud uurida, kui palju kergemini põevad karastatud inimesed, aga rahulikumad on nad kindlasti.

Absoluutselt kriitiline – otseselt, ellujäämise mõttes – on oskus mitte lihtsalt säilitada pidevalt muutuvas, igaühe tervist ja tegemisi puudutavas infovoos rahu, vaid langetada selles olukorras ka mõistlikke otsuseid. Oskus leida adekvaatseid infoallikaid on teadagi keeruline, sest kõige rohkem lärmitsev inimene või asutus ei pruugi olla sugugi see kõige targem.

Kas me tabame ära hetke, kui peab minema infopaastule – kui lõputu viiruseuudiste jälgimine kipub päris elu lämmatama või lihtsalt ei anna meile oma tegemiste paremaks korraldamiseks enam olulist uut teavet juurde?

Oskus on seegi, kuidas oma emotsioone mitte välja lülitada, vaid neid aktsepteerida ja siiski arukalt edasi tegutseda. Eitada ja maha suruda saab hirmu ja muretsemist lühikeseks ajaks, nädalate ja kuude kaupa nii toimides hakkab lisaks vaimule streikima ka keha.

Elukaaslase ja laste suhteid puudutavad oskused pannakse eriti teravalt proovile siis, kui pere jääb karantiini. On peresid, kus nädala sees tülisid pole, nädalavahetused, kus tuleb ninapidi koos olla, on aga väga konfliktsed.

Väljastpoolt peale pandud kohustuslike muutuste aktsepteerimine on juba ise paras proovikivi. On inimesi, kes sellistele asjadele väga valuliselt reageerivad ja iga hinna eest oma iseseisva ja isepäise tegutsemise vabadust taga otsivad (Ma keeldun abiellumast või juubelit pidamast, kui ei tule vähemalt sada inimest! Me oleme igal aastal Dolomiitides ja Tokyos käinud – mis mõttes siis nüüd ei saa!) või kogevad väliselt kehtestatud reegleid suure masendusega.