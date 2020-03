Eriolukorras sportlased treenivad rohkem värskes õhus

«See on nii ärev olukord tervele riigile ning oluline on, et keegi mingeid lollusi ei teeks. Tähtis ongi kodus püsida ja kui olukord on rahunenud, saab täies mahus treenida,» sõnas Kert Toobal.

Praegu pole selged ka Eesti võrkpallikoondise plaanid ning harjumatu on olukord kõigile. «See on kõigile tavapäratu, aga sellisel hetkel saad aru, et on palju tähtsamaid asju. Praegu on oluline teatud asju vältida ning me saame seda teha. Tähtis on see, et me ise ja meie ümber oleks rohkem terveid inimesi,» rõhutas Toobal.