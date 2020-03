Spordiklubid alustasid veebitreeninguid, elu käib päev korraga

Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi (TÜASK) sulges uksed juba reede lõuna ajal ning eriolukord on klubi tööd väga palju mõjutanud. Töötajad, kel vähegi võimalik, on saadetud kaugtööle. Need, kelle ülesanded eeldavad spordihoones olemist, peamiselt haldustöötajad, tegutsevad individuaalselt ja väldivad kontakti, selgitas TÜASKi esimees Gert Prants.

Tume tulevik

Loomulikult on pööratud suuremat tähelepanu desinfitseerimisele ja suurpuhastusele, et tagada töötajate ohutus. Märts majanduslikult töötajatele kahjusid ei too, aga edasine pole teada.

«Peame plaani ja uurime võimalusi,» sõnas Gert Prants. «Ühelt poolt ei ole meil mingit soovi oma töötajatega tingimusi muuta, teisalt aga jällegi olukorras, kus tulusid ei tule, peame ka kulude poole üle vaatama.»

TÜASKi juhatus ei ole seadnud võimalike kahjude prognoosimist esimeseks ülesandeks, kuid on teada, et rahalised raskused ootavad kõiki ees. «Spordiklubi eelarvest üle poole moodustavad personalikulud ja nende lahendamine on kindlasti kõige suurema mõjuga,» märkis Prants.

Lemon Gym Tartu spordiklubi vanemadministraator Milvi Prii ütles, et eriolukorra meetmete rakendamiseks oli juhatus küll valmis, aga kõik juhtus liiga kiiresti. «See otsus võeti väga äkiliselt vastu ning peaministri esimesest avaldusest ei saanud aru, kas otsus jõustub kohe,» rääkis Prii. «Tegutseme mitmes riigis ning näiteks Lätis avaldati kuupäev, millest alates tuleb klubid kinni panna. Eestis käis kõik tundidega.»

Kui me teaks, kaua olukord kestab, saaks midagi arvestada, aga me ei tea midagi, selgitas Tartu Fitlife’i spordiklubi juhataja Kersti Lillevälja.

Tartu Fitlife’i klubi juhataja Kersti Lillevälja sõnum on selge: kõik on toimunud nii kiiresti, et lahendusi täies mahus veel pole ning teadmatus muudab edasi kavandamise raskeks. «Kahju on suur, aga täpsemaid arve ei oska öelda,» nentis Lillevälja. «Selge on see, et praegu kliendid maksavad edasi, et me saaks üldse eksisteerida, aga kui olukord püsib mitu kuud, ei saa me neilt ju nii kaua raha küsida. Kui me teaks, kaua olukord kestab, saaks midagi arvestada, aga me ei tea midagi.»

Lemon Gymis sõltub töötajate tulevik töölepingutest. «Need inimesed, kellel on tööleping, saavad palka edasi. Küll aga on treenerid sageli tööl näiteks käsunduslepinguga. Nende puhul me lahendusi veel ei tea,» märkis Prii. Ta kinnitas, et Eestis pole Lemon Gymi kulud ja tulud niivõrd suured ning väga muretsema ei pea. Samuti hoitakse ühendust klientidega: saadetakse e-posti teel nõuandeid, nippe või treeningukavasid.

«Minu hinnangul on meil Tartus klubi väga iseseisev, kliendid ise on motiveeritud. Palju on püsikliente, kes kindlasti treeninguid kodus jätkavad,» kinnitas Prii. Klientide püsilepingute kohta pole Lemon Gym otsustanud, kuid see saab tehtud lähiajal.

Virtuaaltreeningud

Muid võimalusi trenni teha peale spordiklubis käimise küll on, aga need ei asenda tavapäraseid treeninguid. Prants tõdes, et veebi kaudu saab sportlasi juhendada või motiveerida, aga liigutama peab igaüks ennast kodus või õues ise. Treeneritele on jäetud mänguruumi.

«Meil on kogenud ja professionaalsed treenerid, kes oskavad anda soovitusi ning hoida sportlasi liikumises ka sellel keerulisel ajal. Nii mõnigi treener on juba saatnud laiali infot, videoid ja muid juhtnööre, seega töö juba käib,» rääkis Prants. Kindel on see, et fantaasia ja loovus uute treeningumeetodite loomisel on praegu ülimalt vajalik.

Lemon Gym on alustanud esimesi virtuaaltreeninguid, instruktorid laadivad õpetusvideoid üles iga päev nii Lätis, Leedus kui ka Eestis.

Tartu Fitlife’i klubid on suletud, kuid eile toimus klubi Instagrami kontol esimene live-treening. «Muidugi on Youtube’is sadu treeninguvideoid, aga meie eesmärk on hoida suhet just oma treenerite ja klientide vahel,» ütles Lillevälja. «Loodame, et videoid õnnestub ka salvestada ning igaüks saab endale sobival ajal hiljem kaasa teha. Tahame anda neile teada, et oleme olemas.»