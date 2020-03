Ministeeriumile on välismaal lõksu jäämisest teada andnud 164 inimest

Välisminister Urmas Reinsalu paneb inimestele südamele, et reisimine muutub väga keeruliseks ja olud halvenevad reaalajas. «Palume arvestada, et Kindlasti ei tohi praegu pidada plaane Eestist välisreisile asumiseks,» rõhutas ta.

«Kui asukohariik on sulgenud oma piirid või ei toimi rahvusvaheline transport, võtke palun ühendust välisministeeriumi või Eesti saatkonnaga,» rõhutas Reinsalu. «Eesti riik teeb endast kõik oleneva, et tagada Eesti inimeste turvalisus ja töötame tekkivate hädaolukordadele lahenduste leidmisega,» lisas ta.

· Transiit läbi Läti ja Leedu on Eesti kodanikele lubatud kuni 19. märtsi südaööni. Pärast seda on mõlemas riigis rahvusvaheline reisijatransport peatatud, palume naasta soovijatel leida alternatiiv praamiliikluse näol.

· Transiit läbi Poola pole hetkel võimalik. Plaanis on võimaldada läbisõit Poolast eskorditavas sõidukite kolonnis. See on võimalik neile, kes endast täna hommikul enne kella 8 märku andsid. Välisministeerium jagab edasised juhised kõigile registreerunutele individuaalselt. Kolonni registreerus 73 Eesti kodanikku – 22 väikebussi ja 11 autot. Poola ametivõimudele on andmed edastatud. Edasised korraldused on selgumisel.