Kliinikum piirab haiglasse sissepääsu

Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe sõnul on tehtavad muudatused haiglatöös küll suured, ent hädavajalikud, et kaitsta patsiente, nende lähedasi ja ka haiglatöötajaid. «Palun patsientidel säilitada rahulik meel, töötame teie küsimused ja ettepanekud läbi ning täiendame infot kliinikumi kodulehel. Kliinikumi kriisijuhtimismeeskond on alates reedest teinud suurepärast ja professionaalset tööd», sõnas juhatuse esimees.