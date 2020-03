Rattaringluse elektrirattad ei naase enne aprilli keskpaika

«Sarnaneb väga suvega, igavust on veel rohkem, sest midagi muud teha ei tohi. Õpilased on kodus ja e-õpe ei toimi,» selgitas Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa. «Rattaringlus võib minna anarhiaks. See ei oleks väga hea, pealegi tõstab see meie personali koormust. Tänase seisuga oleme seisukohal, et me ei suurenda rataste arvu linnas.»