Politsei murdis relvataolise joogipudeliga mehe maha

Ta peeti kinni ning tema juurest leiti klaasist relvataoline joogipudel. «Ümberkaudsete inimestega suheldes ilmnes, et mees sellega kedagi ähvardanud ei olnud ning tema eesmärk ei olnud ka kelleski hirmu tekitada,» ütles Tartu patrulltalituse välijuht Kajar Pent. Ta lisas, et mees oli kaine ning mõistis, et võis relvataolise esemega ringi liikudes teisi inimesi põhjendamatult hirmutada.