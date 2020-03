Ukraina ja Poola piiril lõksus olnud tartlased pääsesid tagasi Ukrainasse

Ukraina piiripunkt. Foto on illustratiivne.

Koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu on üle Euroopa praegu paljud eestlased sattunud keerulisse olukorda, sest neil pole võimalik ületada plaanitud viisil riigipiire või nende lennud on tühistatud. Teiste seas ei pääsenud pühapäeva õhtul kodumaa poole liikuma kolm tartlast, sest nad jäid Ukraina ja Poola piirile lõksu. Nüüdseks on diplomaatide töö tulemusena pääsenud tagasi Ukrainasse ja kavandavad kojusõitu teist teed mööda.