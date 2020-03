Sünnitajad ja vähihaiged saavad kliinikumist endiselt abi

Avame kaks uut nakkushaiguste osakonda ja ühe intensiivravi osakonna. Töökorraldus planeeritakse ümber nii, et oleks valmidus erakorralise töö suurenemiseks ja viirushaigete patsientide raviks.

Palume mõista, et iga lisakontakt suurendab meie töötajatele riski viirushaigusesse nakatumiseks, mistõttu pole haiglasse lubatud kõrvalisi isikuid. Praeguses epidemioloogilises eriolukorras on väga oluline tagada haiglatöötajaressurss.

Laupäevast on erakorralise meditsiini osakonna ette seatud mobiilne triaažikabinet, et ennetada viiruse kontrollimatut levikut haiglaruumidesse. Mobiilse triaaži (haigete jaotamine kategooriatesse abivajamiskiiruse alusel vastavalt patsiendi seisundile – toim) peavad läbima kõik ise erakorralise meditsiini osakonda pöördujad. Seal võetakse patsiendi anamnees (esialgne seisundi kirjeldus – toim) ning selgitatakse edasise ravi vajalikkus. Mobiilses kabinetis töötavad erakorralise meditsiini osakonna töötajad, kes kasutavad kaitseriietust võimaliku Covid-19 viiruse leviku ennetamiseks.

EMOsse tuleb pöörduda patsientidel, kel on tekkinud elu ohustav äge terviseprobleem või trauma.

Neil, kellel on 31. märtsini broneeritud arstiaeg, palume endal võimaluse korral tühistada oma vastuvõtuaeg ja broneerida uus aeg kliinikumi veebilehel. See aitab säästa haiglatöötajate väärtuslikku aega ravitöö ümberkorraldamisel. Muudel juhtudel võtavad haiglatöötajad inimestega ise ühendust või lisavad juhised kliinikumi kodulehele. Kui võimalik, pakutakse patsientidele telefoni- või skaibikonsultatsiooni võimalust.

Kui ambulatoorne vastuvõtt on vältimatu, võidakse paluda vastuvõtul kanda kaitsemaski. Mask tuleb näole panna nii, et see kataks nina, suu ja lõua.