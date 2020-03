Mikrobioloog Irja Lutsar: järgmised neli kuni kuus nädalat saavad olema väga rasked

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kui kaua püsib viirus väliskeskkonnas?

Sel nädalal avaldati uurimus, mis näitas, et õhuvoos ja pindadel püsib viirus, mida õnnestus ka välja kasvatada, 48–72 tundi. Tähtis on märkida, et viiruse hulk selle aja jooksul oluliselt vähenes. Samas tuleb meeles pidada, et viiruse levitaja on ikka inimene, sest viirus saab paljuneda vaid inimese rakkude olemasolu korral.

Kas sümptomiteta inimesed on nakkusallikad?

Uuringuid selle kohta on väga vähe, neid on ka raske teha. Siiski on kirjeldatud, et viiruse hulk on suur juba üks päev enne haigussümptomite teket (varasema aja kohta andmeid pole), ja on kirjeldatud, et isik on nakatanud teisi vahetult enne, kui temal endal haigussümptomid ilmnesid. Siiski on olulisemad haiguse levitajad haigussümptomitega (olgu need või kerged) isikud.

Kui kaua viirus inimeses pärast nakatumist püsib?

Hiina teadlased näitasid oma sel nädalal ilmunud uuringus, et tampooniga võetav ninaneeluproov oli positiivne paar nädalat kuni 37 päeva pärast esimest positiivset proovi. Kas positiivne proov tähendab ka, et olemas on piisavalt elusat viirust ja kas isik on nakkusohtlik, on omaette küsimus. Varem, selle puhangu ajal ilmunud sakslaste töös näidati, et viirust oli võimalik välja kasvatada kuni kaheksa päeva pärast nakatumist, edaspidi aga mitte, ehkki proov on positiivne.

Kas on olemas ravi või vaktsiin?

Ka sellel nädalal avaldatud uurimuses Hiinast, kus võrreldi haigeid, kes olid saanud spetsiaalset ravimit, nendega, kes ei saanud, ei leitud mingit vahet viiruse eritumise kiiruses ega lõpptulemuses, milleks oli surm. Praegune ravi on ikka endiselt sümptomaatiline ja toetav.

Kui kaua puhang kestab?