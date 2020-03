Intervjuu ⟩ Kliinikumi kriisikomisjoni juht selgitab, mis muudatused kliinikumi ees ootavad

Esimene töökorralduse muudatus puudutab EMOsse pöördumist. Tänasest, 14. märtsist on erakorralise meditsiini osakonna ette seatud mobiilne triaažikabinet, et ennetada viiruse kontrollimatut levikut haiglaruumidesse. Mobiilse triaaži(haigete jaotamine kategooriatesse abivajamiskiiruse alusel vastavalt patsiendi seisundile-toim) peavad läbima kõik ise erakorralise meditsiini osakonda pöördujad. Triaažikabinetis võetakse patsiendi anamnees (esialgne seisundi kirjeldus-toim.)ning selgitatakse edasise ravi vajalikkus. Mobiilses kabinetis töötavad erakorralise meditsiini osakonna töötajad, kes kasutavad kaitseriietust võimaliku Covid-19 viiruse leviku ennetamiseks.

Teise suure muudatuse, katkestada perioodiks 18.03–31.03.2020 plaaniline ambulatoorne ja statsionaarne ravitöö, on heaks kiitnud Terviseamet. Muudatus tuleneb eriolukorrast ning eesmärgist kaitsta nii töötajaid kui ka patsiente. Seetõttu lükatakse planeeritud eriarstide vastuvõtud, planeeritud haiglaravi ning muud plaanilised teenused edasi. Kliinikumi töötajad võtavad patsientidega järk-järgult ühendust, kuid kõik patsiendid on ka ise oodatud oma vastuvõtuaegasid kodulehel tühistama ning uut vastuvõtuaega broneerima.

Kriisijuhtimismeeskonna üheks ülesandeks on koguda teavet personali ressursi osas. Täpne töökorraldus on välja töötamisel ja oleneb väga palju arstide erialast, töö iseloomust ning ka töögraafikust. Kui võimalik, kasutatakse konsulteerimist digilahenduste kaudu ning kuna on suur tõenäosus erakorralise töö kasvule, on plaanilise töö arvelt vabanev personal väärtuslik lisaressurss. Töökorralduse seame ümber nii, et haiglas viibiksid vaid otseselt raviprotsessiga seotud arstid.