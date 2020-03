Ülenurmelt leitud mehe tapmises kahtlustatakse noortekampa

Prokurör Tatjana Tamm selgitas, et tapetud on 21-aastane noor mees. «Tema tapmises julmal viisil ja grupiviisiliselt kahtlustatakse rida hukkunu tuttavaid vanuses 15 - 19 eluaastat,» selgitas Tamm.

Täna rahuldas kohus prokuratuuri taotluse kolme noormehe vahistamiseks kaheks kuuks. «Praeguseks on selge, et tegu on julma kuriteoga, kuid hetkel ei ole võimalik juhtunu kohta täpsemat infot avaldada, sest uurimine on alles pooleli ning paljud sündmuse asjaolud tuleb alles välja selgitada,» lisas Tamm.