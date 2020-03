Mänguasjamuuseumi karud Nässu ja Lillekäpp mõtlesid välja karukarantiini

Külastajaile eriolukorra tõttu suletud Tartu mänguasjamuuseumis on teinud 13. märtsi õhtupoolikul Facebooki lugejaile postituse karu Nässu, et teatada karukarantiinist. See on üleskutse saata koduseid fotosid, millel on teiste hulgas mängukaru.