Kliinikumi kriisijuhtimismeeskond tegi terviseametile ettepaneku plaaniline ravitöö katkestada

«Olgugi et kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse koroonaviiruse töörühm on koos käinud juba mitmeid nädalaid, jälginud ja analüüsinud tekkinud olukorda nii Eestis kui maailmas ja koostanud juhiseid Covid-19 patsientide käsitluseks, otsustas kliinikumi juhatus tänasel erakorralisel koosolekul tõsta riskihinnangut olukorrale haiglas,» ütles juhatuse esimees Priit Eelmäe.

«Eesmärk on viia miinimumini inimeste mittevajalik liikumine. Seeläbi soovime tagada kaitse nii patsientidele kui ka personalile,» selgitas professor Joel Starkopf.

Ühtlasi töötab kriisijuhtimismeeskond välja tegevusplaani, kuidas korraldada haiglatööd nii, et prioriteediks on erakorraliste haigete ravi, sealhulgas COVID-19 pandeemia leviku pidurdumise, aga ka teiste patsientide ning oma töötajate kaitse nakatumise eest.

Lisaks on kliinikumis juhatuse otsusega asutud muutma töökorraldust ning seda tehakse vastaval vajadusele veel, jälgides olukord nii kliinikumis kui Eestis laiemalt.

«Praegu on palutud kliinikumi juhatuse otsusega tühistada kõik töötajate välislähetused. Ära jäävad ka kõik koolitused, sealhulgas sisekoolitused,» selgitas juhatuse esimees Priit Eelmäe. «Õppetööd Tartu ülikooli kliinikumis ei toimu, välja arvatud kliiniline praktika 6. kursuse üliõpilastele ja tervishoiu kõrgkoolide üliõpilastele. Kevadsemestril kliinikumis välispraktikante vastu ei võeta, olenemata praktikandi päritolumaast.»

Üks kliinikumi töötaja on haigestunud

Tartu ülikooli kliinikumis on koroonaviirusesse haigestunud üks töötaja, kes ei ole kokku puutunud patsientidega ning viibib kodusel ravil. Töötaja kontaktsete väljaselgitamise ja teavitamisega on tegelenud nii terviseamet kui ka kliinikum ning kõiki asjaosalisi on teavitatud ning vajalikud meetmed kasutusele võetud.