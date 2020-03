Tartu Kiirabi juht Ago Kõrgvee: lihtsalt uudishimu pärast pole mõtet koroonatesti teha

«Uue koroonaviiruse nakkus hakkab meil kohapeal juba inimeselt inimesele levima ning koroona-kiirabibrigaadiga nende jälitamine kaotab oma ratsionaalse mõtte. Praegu see brigaad meil muidugi töötab,» ütles ta.

Kõrgvee hinnangul tuleks asjasse suhtuda nii, et kui inimene on mõõdukalt haige, siis peab ta, hoolimata sellest, mis viirus tal on, jääma isolatsiooni ning põdema kodus haiguse korralikult läbi nii, et ta seda teistele ei levitaks.

«See on normaalne hoiak,» sõnas Kõrgvee.

Kiirabi poole tuleb pöörduda alles siis, kui inimesel tekib tõsine hingamisprobleem, kui hingamispuudulikkus süveneb. Sest siis vajab ta haiglaravi ning suuremas ohus on eelkõige vanemad inimesed, kel on kroonilised haigused ja nõrgenenud immuunsus.

Mis veel koroonaviirushaiguse testidesse puutub, siis lihtsalt uudishimu pärast ei ole vaja ühtegi testi teha, leiab Kõrgvee.

«Ma saan aru, et uudishimu oli mingil ajahetkel oluline, et täpselt teada ja et edasisi nakkusi vältida. Aga nüüd, mil haigus suuremal määral levib, tuleb katsuda eelkõige järgnevaid kontakte vältida ja kannatlik olla.»

Ka rõhutas Kõrgvee, et tühiste kaebustega ei ole mõtet kiirabi kutsuda, ei mõõduka palaviku ega köha puhul. Kiirabi teeb väljasõite paljudel muudelgi tõsistel põhjustel.