Tartu volikogu jätab ära istungi ja kaalub digiistungi võimalust

Volikogu esimees Lemmit Kaplinski selgitas otsust ka sellega, et päevakorras oleks olnud mitmeid sisemise töökorralduse küsimusi ja muid selliseid eelnõusid, mis ei ole pakilise loomuga. Otsuse langetamisel võeti arvesse ka, et mitu volikogu liiget ei tarvitse praeguste reeglite kohaselt saada istungist osa võtta, sest on viibinud välismaal, teisalt on volikogus vanemas eas inimesi, kes on praeguse viiruspuhangu riskirühmas.