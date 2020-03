Spordiklubid uksi ei sulge, kuid teevad muudatusi ja pakuvad soovijatele treeningupuhkust

Tartu linna haldusala spordibaasid on suures osas juba suletud või sulgevad uksed homme. Spordihuvilistel ei ole treeninguid võimalik jätkata näiteks A le Coqi, Turu ja Variku spordihoones, Tamme staadionil, Visa hallis, Annelinna kunstmuruväljakul, Mart Reiniku kooli staadionil, Tarbuse spordihallis, Ilmatsalu spordihooones ja Tartu laululava peahoones. Uksed on sulgenud Aura veekeskus, Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi, Tartu spordiselts Kalev ja mitmed teised spordiasutused. Esialgu kehtivad piirangud 30. märtsini.

Ometi leidub võimalusi sportida ning mitmed klubid on treeninguteks avatud.

Rahast ilma ei jää

Eesti ühe populaarseima spordiklubide kett Myfitness pole treeninguid peatanud, kuid rakendanud vajalikke muudatusi.

«Oleme muutnud rühmatreeningute tunniplaani, vähendanud kohtade arvu treeningul ning muutnud klubide treeninguplaane nii, et garderoobides ja jõusaalides viibivad inimesed oleksid hajutatud,» selgitas Myfitnessi turundusjuht Marika Mäsak.

Lisaks suletakse Myfitnessi spordiklubides homme kõik saunad, lastetoad, peatatakse sularahaga arveldamine ning väikelaste-, laste- ja noortetreeningute programmid.

Mäsak kinnitas, et inimesed rahast ilma ei jää. «Need klubiliikmed, kes soovivad treeningud eriolukorra ajal peatada, saavad kohe tasuta vormistada soovitud ajaks treeningupuhkuse, kui teatavad sellest e-posti teel või võtavad kohaliku klubiga ühendust,» ütles Mäsak.

Rühmatreeningud jätkuvad

Spordiklubi Impulss Tartu juht Kaspar Engelbrecht rõhutas, et klientidel tuleb mõista, et info muutub iga tunniga ning tänane otsus ei pruugi homme samal kujul kehtida.

«Oleme kohtunud koristusfirmaga, suurendanud koristusteenuse intensiivsust ja desinfitseerimist puutepindadel. Saalis on võimalik treeningul osalejatel ise pidevalt treeninguvahendeid puhastada,» selgitas Engelbrecht.

Ta kinnitas, et arutas peatreeneriga rühmatreeningute jätkumist ning need toimuvad praegu vanal viisil edasi.

«Seoses viiruse levikuga langeb üleüldine inimeste treenimisaktiivsus, seega me ei pidanud vajalikuks kohtade arvu rühmatreeningus vähendada. Maksimaalne osalejate hulk niikuinii kohale ei tule,» ütles Engelbrecht.

Kõige ohutumaks peab ta treeninguid basseinis, kus kloorivesi bakterite ohtu vähendab. Tema sõnul tasub paanikat vältida.

«Üldjuhul ei tule need, kes ennast halvasti tunnevad, spordiklubisse. Mina ei ole veel näinud, et keegi taskurätt käes, lörisedes, trenni kaasa teeb,» nentis Engelbrecht. Ka Impulsi spordiklubis on võimalik liikmeleping peatada sobival ajal telefoni teel ning tühistamisi on tulnud, aga mitte massiliselt.

Kinnastega trenni

Tartu spordiklubi MV juht Tarmo Mitt ütles, et täna hommikust saati on jäetud ära rühmatreeningud ning oodatakse valitsuse juhtnööre. Mitt lisas, et olukord muutub tundidega, seda tuleb jälgida päevade kaupa ning nädalavahetuse järel on otsused selgemad.

«Meil on jõusaal praegu avatud, sest meie spordiklubis ei ole ka tavaliselt ühel ajal koos tohutut rahvamassi. Inimesed vaikselt tiksuvad ja osalejaid on juba eriolukorra pärast vähem. Esimesed kliendid hakkasid täna hommikul treeninguid tühistama ning nende klubikaardid peatatakse nii kauaks kui vaja,» kinnitas Mitt.

Spordiklubi Fitlife on sunnitud sulgema Tamme staadioni esinduse, mis kuulub Tartu linnale, kuid Eedeni keskuses treeningud jätkuvad. Fitlife'i Tartu klubi juht Kersti Lillevälja ütles, et rühmatreeningud jätkuvad, kuid kasutusele on võetud ettevaatusabinõud.

«Me vähendasime olenevalt treeningust kohtade arvu ligi poole võrra. Lastele ei ole trenne üldse,» rääkis Lillevälja. Maskiga treeningutele tulla tema sõnul pole vaja ning spordiklubi pole kõige kõrgema riskiga haigestumiskoht.

«Siis peaks ju poes ka maskiga käima või seal mitte liikuma. Tõime hommikul ehituspoest suure hulga kindaid neile, kellel isiklikud puuduvad,» lisas Lillevälja.