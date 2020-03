Toiduliidu juht: inimesed, olge mõistlikud! Keegi ei jää nälga

Neljapäeva õhtul haigutas paljude Eesti kaupluste lettidel tühjus, sest inimesed olid koroonaviiruse hirmust sündinud massikäitumises kokku ostnud suurtes kogustes esmatarbekaupu, aga ka toiduaineid. Sirje Potisepp, mida toiduliit selles valguses praegu teeb?

Olen viimastel tundidel intensiivselt meie liikmetega suhelnud, sest olukord on kiiresti muutunud. Õnneks oli meil täna ka koosolek, mis oli tööplaani juba varem sisse kirjutatud.

Oleme teinud tootjate seas küsitluse ja ehkki kõikidelt pole veel vastuseid laekunud, julgen öelda, et Eesti inimestel pole põhjust kodumaiste toiduvarude pärast muretseda. Küll aga tahaks kõigile südamele panna, et nad arutu käitumisega paanikat ei tekitaks, sest tarneaukude tekkimine põhjustab paratamatult ebamugavusi. Ükski tootja ega kaupmees ei saa päris valmis olla olukorraks, kus tormatakse poodidesse kaupu ebamõistlikutes kogustes kokku ostma. Seda ei peaks tegema, sest keegi meist ei hakka ju eriolukorras rohkem sööma.

Ei tahaks, et juhtuks ka see, et inimesed söövad kodus kokkuostetud konserve, kui samal ajal on poodides värske kaup saadaval.

Oleme üle elanud võipaanika ja tatrapaanika. Meil pole uut paanikat vaja.

Kui tarbijad võtavad rahuliku hoiaku ega pinguta üle, suudavad meie tublid tootjad kahekuulise erikolukorraga kenasti toime tulla. Aga üle öö pole võimalik tootmist ja tarnimist mitmekordistada.

Minu hinnangul on meil praegu tegemist paanikaga, mis ei ole põhjendatud. Eestis ei ole tulemas nälga!

Millised on praegu suurimad ohud, mida te oma sektoris näete?

Kõige suuremad ohud ei puudutagi tegelikult mitte niivõrd tarneahelat kui inimeste tervist. Tootjad muretsevad enim selle pärast, et nende töötajad püsiks ikka terved ja saaks tootmisesse endistviisi panustada. Soovime igati vältida haigestumisi.

Kas selle vältimiseks on tehastes kasutusele võetud mingeid erimeetmeid?

Toiduainete tootmises kehtivad juba niigi väga ranged reeglid, aga eks elementaarsed hügieenitarkused käiakse praegu igal pool üle. Mis peamine: juhid rõhuvad oma inimeste vastutustundlikkusele – viiruse leviku takistamine hakkab pihta ikka üksikisiku tasandilt.

Igaüks peaks aru saama näiteks sellest, et olukord on viimastel päevadel muutunud sedavõrd kriitiliseks, et keegi ei peaks enam välismaale puhkusereisile minema. Tuleb arvestada, et reisimine võib praegusel ajal kaasa tuua 14-päevase karantiini ja see tähendab, et üks paar väärtuslikke töökäsi on pikaks ajaks kadunud.

Millal te viimati toidupoes käisite ja mida seal nähtust arvate?

Täna hommikul Prismas. See, mida ma nägin, oli kurb. Teenindajad ütlesid, et neile võib küll uus kaup kohale tulla, aga neil pole jaksu seda piisavalt kiiresti välja panna. See aga tähendab, et letid püsivad pooleldi tühjana edasi ning see omakorda tekitab inimestes hirmutunnet ja sunnib veelgi ebamõistlikke oste tegema.