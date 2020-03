Salvesti omanik: seda võimalust ei ole, et toit otsa lõpeks

„Toorainega meil muresid ei tohiks olla. Arvasime algul, et väiksemaid tõrkeid võib ehk tekkida nende pakendikomponentidega, mis tulevad Itaaliast, aga nüüd oleme saanud kinnituse, et need on juba teel või tootmises. Igal juhul on kindel see, et põhitoodangut pakend teema kuidagi ei mõjuta, tarbijale mingit probleemi ei teki,“ selgitas Ipits.

Mis puudutab tooteid, mida võiks inimestele elutähtsaks pidada, siis nende tootmiseks on Salvestil eestimaiste toorainekasvatajatega lepingud olemas ning praegu pole ühtki põhjust arvata, et kokkulepped ei peaks. „Oleme nüüd tootjaid ka läbi helistanud ja veendunud, et kõik on jätkuvalt positiivselt meelestatud. Pealegi oleme piisavalt palju varusid lattu valmis tootnud – eeskätt neid tooteid, mida me ei taha nii või teisti alates märtsikuust teha, sest tooraine kvaliteet muutub sel aastaajal nigelamaks,“ jätkas ettevõja.

Neljapäeva õhtul vallandunud ostupaanika valguses on Salvesti esindajad täna igaks juhuks püüdnud end kindlustada tarneraskustest tingitud probleemide vastu ja sõlminud kaupmeestega kokkuleppeid, mille kohaselt ei ähvarda tootjat väiksemate hilinemiste puhul trahv.