Lennujaam: Tartu lennud veel toimuvad, aga jälgige lennuplaani

«Sõnum on see, et vaadake lennuplaani,» ütles Pärgmäe. «Järgmise nädala osas ei oska midagi ennustada, aga selge on, et kui inimesed üks päev enam lennukile ei lähe, pannakse liin kinni. Aga see kõik on ajutine.»

Pärgmäe selgitas, et praegu veel on kogu lendude alles hoidmine seotud sellega, et inimesed pöörduvad koju ja koju pöördumine peab olema tagatud.