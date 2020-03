Tartlased hakkasid koroonahirmus kuivaineid ja tualettpaberit varuma

Eestis oli on praeguse seisuga teadaolevalt 19 koroonasse nakatunut. Neist neli on tartlased. Täna keskpäeval olid Tartu ostukeskuste parklad neljapäeva keskpäeva kohta tavapärasest rohkem autosid täis. Riiulitel tühjus ei haigutanud, kuid näiteks käte desinfitseerimise vahendid olid mitmelt poolt otsas.

Tualettpaber ja kuivained

«See on täielik hullus, mis toimub,» iseloomustas täna pärastlõunal toimuvat Alko1000 poe klienditeenindaja Reelika Mälton. Tema sõnul on nädala sees üldiselt vaiksem aeg, aga see nädal on kulgenud nädalavahetuse töötempos. «Alkoholi väga palju rohkem ei osteta, enim just kuiv­aineid ja vetsupaberit,» rääkis Mälton.

Hulgimüügipoe Kaupmees parklas ütles klient Anu Lomp, et tema pere käib iga nädal seal ostlemas ja nemad pole tulnud koroonapaanika tõttu. Ta rääkis, et tavaliselt on parklas sellisel ajal paar rida autosid. Täna päeval olid kogu platsil vaid üksikud vabad kohad. «Kaupluses sees on ka kõvasti rohkem inimesi, kõik varuvad,» tõdes Lomp.

Alko1000 klienditeenindaja Reelika Mälton ütles, et just vanemad inimesed pelgavad, et peavad haiguse tõttu mitmeks nädalaks koju jääma, ja ostavad nüüd rohkem. FOTO: Sille Annuk

Kaupmehe infotöötaja Tiiu Kuusiku sõnul on selle nädala jooksul nende juures käinud tõepoolest harjumuspärasest rohkem kliente: varutakse toitu, kuivaineid ja puhastusvahendeid. Ostja Heidi Koort märkis enda käitumist kirjeldades, et ta on tõepoolest juba mõne nädala jooksul poes käies võtnud iga kord natuke rohkem, kui tingimata peaks. «Ostan energiarikast toitu, mis säilib kaua, näiteks oad ja makaronid, üht-teist on juba koju varutud ka,» rääkis Koort. «Seda, mis koroona Hiinas tegi, olen kogu aeg jälginud, ja sellepärast tundus nagu lapsejutt Jüri Ratase sõnavõtt, et peaks vaid rahvarohkeid kohti vältima – ma tean seda juba niigi,» lisas ta. «Nädalaid on kummitanud see mõte, et küll siin ka mingi suurem pauk ära tuleb.»

Kui toidu- ja esmatarbekaupade müüjatel näib praegu äri pigem hästi minevat, siis mitmetes teistes ettevõtlusharudes tegutsejaile on koroonaviiruse levikust tingitud meetmed pigem valusat hoopi andmas.

Jäetakse järjest ära

Näiteks lükati septembrisse maamess, mis on igal aastal toimunud aprillis. Eilse õhtu seisuga pidi samas kohas, Tartu Näituste messikeskuses. Samuti jäetakse ära täna algama pidanud mess Motoexotica.

Ära jääb ka Tartu 2024 fännitoodete valmistamise töötuba ning mitmed muud kogunemised.

Aparaaditehases Fresko kohvikut pidav Kaisa Kopliste ütles, et seni pole neil tooraine saamisega raskusi olnud, kuid nentis, et täna käis kohvikus kurvastavalt vähe inimesi.