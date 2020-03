Mitu kooli sulgeb lühemaks või pikemaks ajaks uksed

Täna õhtupoolikul tuli teade, et Ülenurme gümnaasium ja lasteaed Nurmepesa on järgmise kolmapäevani suletud. Ülikoolilinnas ei ole veel ühtegi kooli suletud, ent Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave ei välistanud, et koolide sulgemisi puudutav otsus tuleb teha. Paljud üritused on juba praegu määramatuks ajaks edasi lükatud.

Põltsamaa vald otsustas sulgeda kõik koolid homsest 20. märtsini, samuti on vallas ajutiselt peatatud huvitegevused. Vallavalitsus soovitab lasteaialapsed koju jätta, tänase otsusega lasteaedu veel ei suleta.

Sajad lapsed koos

Peaminister Jüri Ratas soovitas tungivalt tühistada või lükata edasi üritused, millel osaleks üle saja inimese. Tartu koolides kohtuvad õppetöö ajal sajad lapsed ja noored. Et uue viiruse levikut tõkestada, tühistasid nii Treffneri kui ka Petersoni gümnaasium sel nädalavahetusel toimuma pidanud avatud uste päevad. «Gümnaasiumide juhid kogunevad järgmisel teisipäeval, siis otsustatakse, kuidas edasi minna,» ütles Riho Raave.

Härma, Treffneri, Poska, Tamme ja Petersoni gümnaasiumi ühised sisseastumiskatsed peaksid toimuma 17. aprillil. Lisaks Tartu põhikoolinoortele sõidab siinsetesse gümnaasiumidesse saamiseks vajalikele katsetele hulga õpilasi kaugemalt. Ka ühiskatsete toimumist arutatakse tuleval nädalal. «Äkki tulevad sel aastal sisseastumiskatsed üldse teistmoodi,» ütles Raave.

«Suure tõenäosusega lükkame sisseastumiskatsed edasi,» sõnas Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste. Gümnaasiumis on võetud tarvitusele ettevaatusabinõud ning õpilastele on jagatud teavet, kuidas käsi pesta ja desinfitseerida ning nakatumist vältida.

«Lolliks minna ei saa, aga ei saa ka mõelda, et saagu mis saab,» ütles Merike Kaste. Ta lisas, et täna puudus 650 õpilasest vaid 37. «See on normaalne ning ükski meie kooli õpilane ei ole ka riskipiirkonda külastanud.» Kolm Petersoni gümnasisti on seoses tippspordiga Euroopas laagris, nende koju saabumise kohta puudub teave.

Üritused jäävad ära

Kiiresti leviv viirus häirib ka ülikoolide tööd ning nii on Tartu ülikool ja maaülikool palunud välismaalt tulnud tudengitel ning õppejõududel ohutuks ajaks koju jääda. Tartu ülikooli rektoraadi kommunikatsiooninõunik Mari-Liis Pintson ütles, et loenguid ära ei jäeta, aga võimaluse korral on soovituslik kasutada e-õpet.

Maaülikool tühistas kõik välislähetused mai lõpuni. Tartu ülikool soovitab vältida reisimist välisriikidesse, eriti riskipiirkondadesse.

Haridus- ja teadusministeerium andis teada, et mõistlik on ära jätta ka palju õpilasi kokku toovad üleriigilised olümpiaadid. Mõni minut pärast ministeeriumi avaldust andiski Tartu ülikooli teaduskool teada, et ära jäävad sel nädalavahetusel kavas olevad emakeele- ja lingvistikaolümpiaadid.

Kui suurem osa Tartus ära jäävatest või edasi lükkuvatest üritustest on pigem väiksed loengud või kogunemised, siis tantsufestivali Kuldne Karikas Tartu eelvoorus pidanuks jalga keerutama 1600 noort. Lisaks tantsijatele oleksid Vanemuise kontserdimajja üritust vaatama tulnud ka osalejate vanemad ja sõbrad.

Tantsufestivali Kuldne Karikas peakorraldaja Sander Lebrecht nentis, et tantsijate tervist silmas pidades on arukas eelvoorud lükata aprilli lõppu ja loota, et selleks ajaks on olukord rahunenud. «Me ei julge seda riski praegu võtta,» ütles ta. Lebrecht lisas, et osalemisest hakkasid loobuma ka tantsustuudiod, sest vanemad kartsid oma laste tervise pärast.

Ka Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituut jättis ära tööandjate messi ja mõned avatud loengud. Vabariigi valitsuse ettekirjutusi järgis ka Vanemuise teater, mis jätab ära nii tänase kui ka homse ooperi «Madame Butterfly» etendused.