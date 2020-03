Tartu tantsijad tõid Moskvast mitu karikat

Kuldsed karikad tõid tartlased koju grupitantsudes. Juuniorite vanuseastmes pälvisid esikoha balletikoondise tants «Angels in the night», Selena trupi tants «The Last Letter» ja Sherry grupi tants «The Hollywood Wiz». Lisaks võitsid tartlannad Merlyn Mosin ja Meribel Kötsi esikoha jazztantsude duo-kategoorias juuniorite vanuseastmes ning samas kategoorias saavutas võidu veel soolotantsija Kristin Masing.