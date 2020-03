Hoolsaid prügisortijaid tabas valus kaotus

Pakendikonteinereid on varemgi ümber tõstetud, näiteks viidi need ära Tamme puiesteelt. «Probleem seisnes selles, et prügikastidesse viidi saepuru,» nentis Voolaid. Ta lisas, et kaamerate paigaldamisest suurt kasu pole. Valvekaamera eemaldatakse konteinerite äraviimise tõttu.