Opositsioonil pole üksmeelt revisjonikomisjoni juhi asjus

Tava on ka see, et esimehe koha täidab suurim opositsioonijõud. Keskerakond haaras härjal sarvist, arutas teemat piirkonna juhatuses, kus leiti, et parim kandidaat sellele kohale on endine Tähtvere vallavanem Rein Kokk. Tema nimi kerkis esile Monica Ranna ümber puhkenud skandaali ajal kui võimalik abilinnapeakandidaat.

Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots ütles, et ühe kandidaadina Kokka tõesti välja pakuti. Sealt hakkasid aga asjad hargnema. Reformierakonnale mõjus pakutud kandidaat punase rätikuna, vihjed on asjaajamiskultuurile kadunud Tähtvere vallas.

Isamaa omakorda ei pidanud heaks tooniks, et Keskerakond, kellel on volikogus seitse häält ja kes üksi ei saaks komisjoni esimeest ametisse valida, teistega arutamata juba kandidaadi välja käis. Nüüd võttis Isamaa kaaluda, kes neilt võiks sobida: kas näiteks hiljuti erakonnaga liitunud Kaja Tarto või Argo Annuk, kes on Tartus ka abilinnapeana töötanud.

Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk selgitas, et nende ametlik seisukoht on, et nende juhatus arutab kujunenud olukorda ja kandidaati tuleval teisipäeval, kui on ära peetud volikogu eestseisuse koosolek ja teiste asjaosaliste seisukohad selgemad.

Et Argo Annuk võiks olla tugev kandidaat, on kinnitanud teisedki. Annuk ise ütles, et oleks valmis seda rolli täitma.