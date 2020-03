Abielu sõlmimisele järgneb konverents

Semiootik ja kirjanduskriitik Mihkel Kunnus ning naiskunstnike rühmitise Delegatsioon K liige Kärt Rebane on suhtlusmeedias teatanud, et registreerivad 13. märtsi keskpäeval Tartu perekonnaseisu­osakonnas abielu. Seejärel lähevad nad kultuuriklubisse, kus nad on korraldanud kutsutud külalistele piduliku konverentsi teemal «Abielu».