Eestlane tuli noorte maailmameistriks mälumängus

Võistlus peeti samaaegselt ja samade küsimustega 16. maailma riigis. Kuniks mujalt maailmast tulemused laekusid, ei oodanud Eesti parimate mälumängurite sekka kuuluv Silmato, et saavutatud tulemus võiks talle tuua esikoha.

«Küsimused polnud väga rasked, iga eksimus oli kulla hinnaga,» ütles värske maailmameister Kaarel Silmato. «Kohe pärast mängu arvasin, et paar rumalat viga said ilmselt saatuslikuks. Aga siis tuli välja, et konkurendid tegid mõned vead rohkem.»