Õpilased käisid vaheajal tuhandete kilomeetrite taga õppereisil

Õpilased elasid kohalike perede juures ja seetõttu tuli nädala jooksul ette põnevaid seiku. Kogu reisi tegi huvitavamaks asjaolu, et prantsuskeelsel saarel ei räägitud just kuigi palju inglise keelt. Nii tuli Tartu õpilastel seal peale inglise keele kasutada ka kehakeelt. «Alguses oli eriti keeruline, sest nende inglise keele aktsent on raskesti mõistetav,» ütles Liselotte Bikha.

Kõlamets selgitas, et kui Eestis ollakse harjunud, et kolledž on seotud ülikooliga, siis Prantsusmaal on kolledž põhikool ehk 6.–9. klass. Réunionis külastatud koolis oli 575 õpilast, 40 õpetajat ja 15 tugispetsialisti. «Meeldis, et tugispetsialistide süsteemiga on jõutud väga kaugele, selles koolis õppisid ka liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega õpilased, kel olid oma tugi­spetsialistid,» rääkis Kõlamets. Raatuse koolis on võimalused liikumispuudega inimestele, aga seni ei ole neid keegi kasutanud. «Réunionis on see pigem igapäevane, mitte haruldane,» lisas ta.