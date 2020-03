Karro Külanurm: Puurmani mõisakooli ei ähvarda sulgemine ega kolimine

Autor on õppinud ajakirjandust ja teab väga hästi massipsühholoogia kursuselt, et tõde on võimalik esitada poolikult, seda on võimalik stilistiliste võtetega ära peita või suisa väänata. Tulemuseks on demagoogia. Demagoog tunnistab vaid ühte tõde – oma tõde. Seepärast on viljatu teda veenda klappe silmilt heitma ja nägema maailma mõnevõrra kirkamates toonides.