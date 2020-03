Terje Põvvat: aga metsa eesmärk ei ole ainult puit

Ma olen nördinud, et ka rahvusparkide metsade raiumiseks-majandamiseks otsitakse õigustusi küll soode ja poollooduslike koosluste taastamise, küll üraskikahjustuste ja muudel ettekäänetel, samal ajal oskuslikult rõhutades range kaitse all oleva metsapindala suurust.

Olen seda meelt, et kaitsealade ja rahvusparkide riigimetsi ei tohiks üldse käsitleda kui majandatavaid objekte. Las need säilida kui loodusmetsad.

Kui tuua siia võrdluseks Euroopa läänepoolsemad riigid, elame paljuski veel imepärase rikkuse keskel. Suuremas osas Euroopa riikides ei olegi võimalik kuulda ei hundiulgu, põllu serval sokku haukumas või ööbikut laksutamas. Meile, eestlastele, on need helid tundunud nii loomulikuna, et me ehk ei mõista nende väärtust.

Kohati on mõistetav, et riigid, kus rahvastikutihedus ehk elanike arv ruutkilomeetri kohta on mitu korda suurem, ei saa endale lubada nii suuri looduslike kooslustega kaetud alasid, sest inimesed ei mahuks muidu ära. Hollandis, mille pindala on veidi väiksem Eesti omast, elab üle 17 miljoni inimese ehk ühel ruutkilomeetril keskmiselt 392 inimest, võrdluseks meie 29 inimese asemel. Milline on meie põhjendus või vabandus, et meie siin ei võiks päriselt loodusega koos ära mahtuda? Tuleb meelde vaid üks põhjendus – ahnus.

Meil ei ole suuremaid õigusi ja õigustusi kui oma esimesi lennuharjutusi tegeval kakupojal.

Olen nördinud, et aktiivsete kodanikena peame pidevalt jälgima RMK raieplaanide kaarti ning hoidma silma peal oma kodukoha ümbruse kaitsealuste linnu- ja teiste liikide elupaikadel. Et peame ise leidma põhjendusi nende kaitsmiseks. Et harvester riigimetsas töötab tegelikult ööd-päevad sageli nii riigipühadel kui ka linnurahu ajal. Et peame oma lastele selgitama, et suure tõenäosusega jääb nende põlvkond viimaseks, kes veel kogenud mõnd põlismetsa, saanud kuulda kõrvulukustavat linnulaulu, hundiulgu ja palju muud imelist, mida elu meile pakkuda saab.

Ma ei ole rahul, et pean oma kodukohas Kurgjal astuma võitlusesse kogukonna selja taga planeeritud järjekordse turbakaevanduse rajamise vastu, et aastal 2020 on üldse mõeldav kavatsus hakata looduslikus seisundis rabast uut kaevandust tegema ...

Olen palju mõelnud, mis on selle kõige taga. Miks on nii, nagu on? Miks tahab inimene arutult tarbida, mõistmata, et see kõik tuleb kellegi või millegi arvelt? Miks on suure hulga inimeste jaoks vaid raha see olulisim õigustus ja eesmärk? Ressursse selleks lõpmatuseni lihtsalt ei jagu.

Ainult mõistlik ja mõõdukas tootmine ja tarbimine on siin lahenduseks ning selle lahenduse võti peitub igaühes meis. Meil kõigil on võimalus kaaluda iga oma ostu, oma sammu, oma reisi – kõike, mis puudutab kõikvõimalike ressursside kasutamist. Peame saama aru, et me keegi ei ole selle planeedi omanikud, vaid kõigest üks osake sellest. Meil ei ole suuremaid õigusi ja õigustusi kui oma esimesi lennuharjutusi tegeval kakupojal.

Minu suurim soov on, et meie loodus kogu oma elurikkuses (või mis sellest veel alles on) säilib. Selleks on vaja meie keskkonnapoliitika kiiret ja kohest suunamuutust.