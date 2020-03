Tiitli võitnud Tartu Välk 494 sihib jäähokikarikat

Päevast ja kellaajast hoolimata kihab Lõunakeskus rahvast, kelle silme all käivad uisujääl tulised duellid, sest sealne Astri Arena uisuväljak on spordiklubi Tartu Välk 494 hokimeeskonna kodujää. Meeskond on koos litreid visanud 26 aastat ning unistab jäähoki pääsemisest teleülekannetesse. Jäähoki pole Eestis just kuigi populaarne, kuid veebruari lõpus krooniti Tartu Välk 494 võistkond 11. korda Eesti meistriks. Nüüd algab teine etapp ehk play-off’i mängud Eesti jäähoki karikavõidu nimel.