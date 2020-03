Halloo? Kas seal on keegi? Palun laske mind välja!

Tellijale

Noodsamad noored teavad, et ettevõtluses ellujäämiseks ei piisa pelgalt kirest, on vaja tervet ettevõtlust toetavat struktuuri, alates äriplaanist kuni ettevõtlust toetavate seaduste ja soodsa ühiskondliku mentaliteedini, mis julgustab ja vajaduse korral, läbikukkumise korral, annab ka andeks.

Ometi on ettevõtluses teatud paradoks: seda võib pidada vabaduseks – palgatöö, orjatöö lõpuks –, kuid ka uue, totaalsema orjuse alguseks. Erinevalt palgatööst on see kõikehõlmav: kord juba ettevõtjaks hakanu mentaalse ilma neelab ettevõtjailm täielikult, päev-päevalt aina enam, kuni väljapääs, osaliselt ka väliskeskkonna survel, aheneb olematuks. Toda mainitud toetavat ühiskondlikku mentaliteeti, mis julgustaks ja kui vaja, annaks andeks, ei ole kunagi piisavalt.