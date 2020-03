Ilu- ja motomess meelitavad külastajad taas Tartusse

ILU projektijuht Annika Pettai rääkis, et iluteemadest kerkivad messil esile looduskosmeetika, keskkonnasäästlikkus, põnevad treeningstiilid, mida igast jõusaalist ei leia, tervise hoidmine ja kodusisustus. Loomulikult ei puudu messilt ka kevadised suunad rõivaste ja aksessuaaride vallas. «Esindatud on mitmed tuntud kaubamärgid, kuid ka uued tegijad, näiteks õpilasfirmad, kelle jaoks on mess hea võimalus katsetada, kuidas publik nende tooted vastu võtab. Kindlasti on toodetel head messipakkumised, saab kõike omal nahal järgi proovida ning küsida nõu professionaalidelt,» märkis ta.