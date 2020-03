Kirjanduslinnas Tartus töötab tänavu taas kaks külaliskirjanikku

Aprillis ja mais viibib siin residentuuris vene kirjanik ja folklooriuurija Irina Bogatõrjova, kellelt on ilmunud viis raamatut ning lisaks lugusid ajakirjades ja antoloogiates, teatas Eesti kirjanduse seltsi teadussekretär Marja Unt. Kaasanis sündinud kirjanik kasvas üles Uljanovskis, mis on praegu samuti Unesco kirjanduslinn.

Tema teostes on olulised teemad kultuurilised erinevused ning teineteise mõistmise häired linnaelu ja muistseid eluviise järgivate kogukondade vahel, loomingusse põimib ta ka mitme rahva pärimust ja keskkonnaküsimusi. Folkloristina tegeleb Bogatõrjova vene ja soome-ugri pärimuskultuuri võrdleva uurimisega ning on magistritöös võtnud fookusesse parmupilli.

Oktoobris ja novembris töötab Tartus külaliskirjanik Laura Clarke, kes on pärit Kanada linnast Torontost ning kellelt on seni ilmunud luuleraamat «Decline of the Animal Kingdom» (2015), aga ka rohkelt luulet, proosat ja raamatuarvustusi ajakirjanduses. Debüütkogu on iseloomustatud kui kavalalt fabuleeritud teost, mis ähmastab otsetähenduse ja allegooria piire.