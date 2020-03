Lennuakadeemia paneb algaval kursusel koolinoored õhusõidukit juhtima

Praktiline ettevalmistuskursus annab osalejatele uusi teadmisi lennundusest, mis aitavad valmistuda nii suviseks sisseastumiseks akadeemiasse kui ka avardavad noorte teadmisi lennundusest tervikuna. Uuendusena on tänavusel kursusel suurem rõhk mehitamata õhusõidukitel ehk droonidel, mis on lennunduses jätkuvalt kiirelt kasvav ja arenev valdkond.

Kursuse ühe korraldaja, kommunikatsioonijuhi Eelika Tootsi sõnul on noortel väga kasulik õppida mehitamata õhusõidukeid turvaliselt kasutama ning teada nende erinevaid kasutusvaldkondi. «Lennuakadeemia esindaja on koostöös politseiga aidanud drooni abiga Eestis kadunud inimesi üles leida. See on vaid üks valdkond droonide laialdasest kasutamisest meie ümber,» täpsustas Tootsi.