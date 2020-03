Raimu Hanson: elutöö tehtud, mis edasi?

Mõned senised elutööpreemia saanud ajakirjanikud võivad riiulilt võtta raamatu, millel on nende nimi. Mul on küll luuletusi ja humoreske ilmunud siin-seal kaante vahel, aga oma raamatut ei ole ma kirjutama asunud, kuigi mitu teemat on soolas. Olen ikka arvanud, et uudiste kirjutamine ja kultuurilehekülje toimetamine on tähtsam. Ja olen mõelnud, et küll on veel aega ja loomingulist indu ka siis, kui tuleb toimetusest lahkuda.