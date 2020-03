Erkki Bahovski: igaühele planeetidevaheline malekongress

Ilfi ja Petrovi raamatus «12 tooli» on see kuulus koht, kus peakangelane Ostap Bender jõuab Vasjuki külla ja otsustab esineda male suurmeistrina. Lisaks suurmeistri staatusele sisendab ta külaelanikele, et Vasjukist saab terve maailma keskus. Järgneb lõik raamatust.