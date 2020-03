Rahvastikuminister ärgitab Maarja kirikut taastama

«Tartu Maarja kirikul oli eestluse ärkamisajas tähtis roll. Koguduse liikmete hulka kuulusid Eesti rahva suurkujud nagu Miina Härma, Lydia Koidula ja Johann Voldemar Jannsen,» vahendas BNS Solmani sõnu. «Kogudus sai kirikuhoone tagasi 2009. aastal ning nüüd saame selle taastamisele kõik kaasa aidata. Tehkem seda, sest Maarja kiriku torn vajab taastamiseks veel ainult 200 000 ehituskivi. See ei ole ületamatu vajadus, me saame seda koos teha. Igaühest meist võib saada nüüd kirikuehitaja, kui teha torni taastamiseks annetus.»

Kogu Maarja kiriku taastamise eelarve on umbes 5 miljonit eurot. Kirikuhoone välisilme taastatakse endisel kujul, kiriku sisemus on lahendatud nüüdisaegse projekti järgi, et kirikusse mahutada kogu koguduse tegevus. Taastamisprojekti «Noa» autorid on KOKO Arhitektid. Taastamistöödega on juba alustatud – kirikuhoonel on uus eesväljak ja peatrepp ning eelmisel aastal tehti sisetöid 200 000 euro eest, millele lisandus käibemaks.