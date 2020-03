Tartumaa koolinoorte äriideede konkursi võitis bussiliinide äpp WIMB

«Maaliinide bussipeatustes ei ole võimalik reaalajas jälgida, millal buss tuleb,» kirjeldasid lahendatavat probleemi võitjameeskonda kuuluvad Älex-Sandra Piiroja ja Kertu Kasesalu Elva gümnaasiumist. ​WIMB (Where is my bus?) on nutirakendus, mille abil saaks lihtsasti teada, millal täpselt buss jõuab, kas see on ehk juba ära sõitnud või kui kaugel see on. Meeskonna plaan on nüüd auhinnaraha abil töötada välja prototüüp, mida bussifirmadele ja omavalitsustele esitleda.