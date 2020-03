Liigaasta kasvatas Tartust lendajate hulka

«On suur rõõm näha, et tartlased ja Tartu külalised kasutavad üha rohkem mugavat otselennu võimalust. Veebruaris oli keskmine täituvus üle 71 protsendi, mis on juba täitsa tubli tulemus,» tõdes Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ning lisas, et see annab lootust ka lendude arvu suurendamisele tulevikus.